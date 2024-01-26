Ученые рассказали о факторах, предшествующих приступам мигрени

Ученые выяснили, как предугадать заранее приступ мигрени. Исследование провели американские ученые.

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Так, наблюдение за 477 пациентами, которые страдали от мигреней, показало, что накануне приступа они испытывают два проявления: упадок сил и недосып.

В результате на следующий день у них чаще всего происходил приступ мигрени, что указывает на связь между этими факторами и головной болью.

«Изменения качества сна и энергии в предыдущий день были связаны с возникновением головной боли на следующий», — говорится в журнале Neurology.

Поэтому ученые настаивают, что при проявлениях головной боли надо учитывать нарушения циркадного ритма.