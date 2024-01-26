Ученые рассказали о факторах, предшествующих приступам мигрени
Ученые выяснили, как предугадать заранее приступ мигрени. Исследование провели американские ученые.
Так, наблюдение за 477 пациентами, которые страдали от мигреней, показало, что накануне приступа они испытывают два проявления: упадок сил и недосып.
В результате на следующий день у них чаще всего происходил приступ мигрени, что указывает на связь между этими факторами и головной болью.
«Изменения качества сна и энергии в предыдущий день были связаны с возникновением головной боли на следующий», — говорится в журнале Neurology.
Поэтому ученые настаивают, что при проявлениях головной боли надо учитывать нарушения циркадного ритма.
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