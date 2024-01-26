Правда ли, что фитнес-браслеты мотивируют людей заниматься спортом

Фитнес-трекеры первого поколения работали как шагомеры, а сегодня они дают возможность отслеживать большое количество видов активности. В том числе плавание, греблю, бег, езду на велосипеде. Считается, что всё это должно мотивировать человека заниматься спортом, но так ли это в действительности?

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Большинство людей могут раздражаться или ощущать демотивацию, когда фитнес-часы уведомляют их о слишком долгом сидении или о том, что они не сожгли необходимое количество калорий. Исследование, проведённое Лейной Фрончек, доцентом кафедры маркетинга Бизнес-колледжа Дж. Мака Робинсона при Университете штата Джорджия, показывает, что у этих негативных чувств может быть причина.

Исследование 2022 года показало, что со временем у людей при использовании фитнес-трекера наблюдается падение энтузиазма и уровня активности.

В ходе другого исследования, опубликованного в 2016 году в Журнале Американской медицинской ассоциации, сравнивались две группы взрослых с избыточным весом, которые придерживались одной и той же низкокалорийной диеты, выполняли одни и те же упражнения и получали одинаковую поддержку в течение двух лет. Одна группа носила фитнес-трекеры, а другая самостоятельно вносила все данные на сайт.

Спустя шесть месяцев значительной разницы в снижении веса у обеих групп не было. А вот спустя 12, 18 и 24 месяца участники, которые записывали свои результаты на сайте, потеряли статистически значительно больше веса, чем те, кто носил устройства.

Команда Лейны Фрончек обнаружила, что фитнес-браслеты могут уменьшить у людей ощущение автономии. Это заставляет человека чувствовать, что не он сам, а технология получает признание за его поведение и достижение целей. В результате у людей уходит желание делать что-то полезное для своего здоровья.