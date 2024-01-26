Влияет на иммунную, нервную и эндокринную системы: учёные нашли самый опасный стрессор

Известно, что воздействие стрессовых жизненных событий или обстоятельств связано с ухудшением биологического здоровья. В новом исследовании, опубликованном в журнале Brain, Behavior and Immunity, учёные обнаружили, что финансовые трудности оказывают самое пагубное влияние на иммунную, нервную и эндокринную системы.

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Эксперты из Университетского колледжа Лондона изучили связь между психологическим стрессом и различными иммунными и нейроэндокринными профилями среди пожилых людей. Они проанализировали уровни четырёх биомаркеров крови у 4934 человек старше 50 лет. Два биомаркера — С-реактивный белок (СРБ) и фибриноген — участвуют во врождённом иммунном ответе на воспаление; два других — кортизол и инсулиноподобный фактор роста 1 (IGF-1) — в физиологии реакции на стресс.

В дальнейшем авторы определили кластеры активности биомаркеров: низкий риск для здоровья, средний риск и высокий риск. Они изучили, как раннее воздействие шести психологических стрессоров — финансового напряжения, ухода, инвалидности, болезни, тяжёлой утраты и развода — может повлиять на последующую вероятность попадания людей в группу высокого риска.

Оказалось, что воздействие стрессоров в целом было связано с 61-процентым увеличением риска принадлежности к группе высокого риска через четыре года после травмирующего события. Между тем стресс, связанный с финансовыми трудностями, был самым сильным независимым фактором, за которым следовали длительные болезни и тяжёлые утраты.