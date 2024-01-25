Ученые выяснили, какие запахи люди считают самыми приятными и противными

Учёные подтвердили, что предпочтения к ароматам зависят от молекулярного профиля химических веществ и вкусов каждого человека. Наиболее приятным большинству кажется запах ванили. Этот аромат может не быть любимым у каждого, но мало кому он не понравился. На втором месте — этилбутират (этиловый эфир масляной кислоты), который пахнет персиком. Самой неприятной признали вонь изовалериановой кислоты, напоминающую запах соевого молока, сыра и потных ног.