Ученые выяснили, какие запахи люди считают самыми приятными и противными

Учёные выяснили, какие запахи люди считают самыми приятными и противными
Восприятие запахов универсально у всех людей в мире. Результаты исследования, проведённого шведскими и британскими учёными с участием 235 добровольцев, включая представителей закрытых сообществ коренных народов, публикует Science Daily.
Учёные подтвердили, что предпочтения к ароматам зависят от молекулярного профиля химических веществ и вкусов каждого человека. Наиболее приятным большинству кажется запах ванили. Этот аромат может не быть любимым у каждого, но мало кому он не понравился. На втором месте — этилбутират (этиловый эфир масляной кислоты), который пахнет персиком. Самой неприятной признали вонь изовалериановой кислоты, напоминающую запах соевого молока, сыра и потных ног.
Исследование также выявило, что культурная принадлежность играет небольшую роль в восприятии запахов (6%), в то время как индивидуальные предпочтения каждого человека (54%) и молекулярная структура аромата (40%) оказывают серьёзное влияние.
«Теперь мы знаем, что существует универсальное восприятие запаха, обусловленное молекулярной структурой, и это объясняет, почему нам нравится или не нравится определенный запах. Следующий шаг — изучить, почему это так, и связать это знание с тем, что происходит в мозге, когда мы чувствуем определенный запах», — отметил ведущий автор исследования Артин Аршамян.
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