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Ученые предупредили, что COVID-19 у беременных вызывает респираторный дистресс у плода

Ученые предупредили беременных женщин об опасности заражения коронавирусом. Так, по данным специалистов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, при заражении матери у плода может развиться респираторный дистресс вследствие «воспалительного каскада».

Ученые предупредили, что COVID-19 у беременных вызывает респираторный дистресс у плода
© Runews24.ru

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В результате у ребенка нарушается дыхание. Дальнейшие исследования показали, что легкие ребенка зщаполняются жидкостью, поскольку функции клеток с подвижными ресничками, помогающими вывести слизь из органа, нарушаются.

Также у младенцев повышается уровень иммуноглобулина Е (IgE). Все это приводит к затрудненному дыханию и кислородному голоданию.

Ранее «Рамблер» писал о том, чем опасно вегетарианство беременной для плода.

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