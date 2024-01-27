Ученые России и Белоруссии разработали блокатор COVID-19

"Новый класс блокаторов коронавируса обнаружен учеными АлтГУ совместно с коллегами из Белоруссии. Одной из наиболее изученных и многообещающих мишеней для борьбы с коронавирусами является основная протеаза [фермент] Mpro, также называемая 3CLpro. Она является ключевой в жизненном цикле коронавируса. Торможение активности фермента приводит к блокированию репликации (процесс создания двух дочерних молекул ДНК на основе родительской молекулы ДНК - прим. ТАСС) вируса", - рассказали агентству в университете.