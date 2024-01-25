Врач Баранова объяснила, почему люди плохо выглядят утром даже без соли на столе

Помятое лицо по утрам, отеки и прочие неприятные сюрпризы во внешности сразу после пробуждения чаще всего являются следствием системных изменений в организме, а не просто избытка воды. Что это значит, объяснила кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова.

© Rg.ru

Как пишет врач в своем Telegram-канале, в здоровом организме умеренный избыток пищевой соли отеков не даст. Надо понимать, что рацион, состоящий, например, из консервов, магазинных полуфабрикатов, в большинстве случаев указывает на переизбыток соли в рационе. То есть, речь уже не про умеренное использование приправы для блюд.

Видео дня

При таком режиме питания у ряда пациентов фиксируется и недостаток белка. Это также может не лучшим образом отражаться на внешности. И не только утром.

«Нужно увеличить количество животного белка в рационе, если его недостаточно", - пишет Баранова, отмечая, что зачастую гораздо важнее обеспечить адекватное усвоение такой пищи. Тут надо учитывать кислотность желудка, ферменты поджелудочной железы, желчеотделение и качество желчи. Плохо влиять на внешний вид может и избыток углеводов. Гликированный поврежденный коллаген задерживает жидкость, отметила специалист. В этой ситуации рекомендуется "уменьшить количество углеводов, продуктов AGE».

Кроме того, чтобы избавиться от отеков, важно устранить гипотиреоз (в том числе тканевой, скрытый, субклинический), если такая проблема есть, исключить анемию, наладить баланс мышечного и сосудистого тонуса.

Действительно, есть определенные изменения во внешности, связанные с чрезмерным употреблением продуктов, содержащих сахар, ранее предупредила Диляра Лебедева. По словам специалиста, морщины, дряблость, провисание контуров лица и прочее возникают "из-за засахаривания или гликации коллагена".

«Обратить вспять изменения практически невозможно, но если уменьшить количество сладкого в рационе уже сегодня, то вы остановите этот процесс», — отметила врач.