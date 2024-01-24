Как хронический стресс вредит кишечнику

Психический стресс уже давно связан с обострениями желудочно-кишечных заболеваний, весьма часто — с синдромом раздраженного кишечника. СРК, вызывающий боль в животе и диарею, встречается у каждого десятого человека. Исследователи раскрыли точные детали того, как стресс может нанести вред кишечнику — запуская биохимическую цепную реакцию, которая изменяет микробиом кишечника, рассказывает служба новостей Nature. Исследование вышло в журнале Cell Metabolism.

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Авторы исследования подвергли мышей хроническому стрессу. В результате у животных оказалось меньше клеток, которые помогают защитить кишечник от патогенов, по сравнению с грызунами, которые не подвергались стрессу. Это связано с тем, что был нарушен метаболизм кишечных стволовых клеток.

Активация симпатической нервной системы, которая отвечает за реакцию организма «бей или беги», может изменить кишечный микробиом. Бактерии рода Lactobacillus, которые живут в кишечнике и размножаются в стрессовых условиях, производят химическое вещество, называемое индол-3-ацетат. Он, в свою очередь, не позволяет стволовым клеткам кишечника стать защитными. Хотя исследование проводилось на мышах, исследователи собрали доказательства того, что выводы справедливы и для людей: команда обнаружила повышенные уровни бактерий Lactobacillus и индол-3-ацетата в фекалиях людей с депрессией.