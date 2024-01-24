Российские ученые предложили лечить суперинфекции малыми молекулами

"Для решения проблемы были разработаны молекулы, которые при взаимодействии с микроорганизмом блокируют выделение ими сероводорода. Это вещество бактерии используют как универсальную защиту от антибиотиков", – объяснил он.

Ранее вирусолог Петр Чумаков заявил, что "болезнь X", от которой, по данным ВОЗ, "погибнет людей в 20 раз больше, чем от коронавируса", уже известна. По его мнению, это вирус птичьего гриппа H5N1, который "сделали" способным передаваться не только среди животных или от птиц к человеку, но и от человека к человеку. В 2018 году Всемирная организация здравоохранения включила "болезнь X" в список самых опасных заболеваний, которые могут вызвать пандемию с большим количеством жертв.