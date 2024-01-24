Российские ученые предложили лечить суперинфекции малыми молекулами
Ученые из университета "Сириус" синтезировали ряд химических соединений, которые способны вылечить суперинфекции. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на автора разработки Романа Иванова.
Речь идет об инфекциях, которые провоцируют бактерии, невосприимчивые к антибиотикам.
"Для решения проблемы были разработаны молекулы, которые при взаимодействии с микроорганизмом блокируют выделение ими сероводорода. Это вещество бактерии используют как универсальную защиту от антибиотиков", – объяснил он.
Изначально в этом направлении начал работать биохимик Евгений Нудлер. Исследования продолжились в "Сириусе". Специалисты испытали молекулы против наиболее известных патогенов, и они показали хорошую эффективность. Ученые намерены продолжать искать новые соединения с антимикробной активностью.
Ранее вирусолог Петр Чумаков заявил, что "болезнь X", от которой, по данным ВОЗ, "погибнет людей в 20 раз больше, чем от коронавируса", уже известна. По его мнению, это вирус птичьего гриппа H5N1, который "сделали" способным передаваться не только среди животных или от птиц к человеку, но и от человека к человеку. В 2018 году Всемирная организация здравоохранения включила "болезнь X" в список самых опасных заболеваний, которые могут вызвать пандемию с большим количеством жертв.
Под этим термином подразумевается абстрактная инфекция, вызванная неизвестным человеку микроорганизмом, который может привести к международной эпидемии.