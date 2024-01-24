Ученые установили, почему мужчины теряют способность заводить потомство

Ученые установили связь между микроорганизмами, содержащимися в сперме, и уровнем мужской фертильности. На кафедре урологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели исследование, по результатам которого был выявлена особая бактерия. Микроорганизм влияет на подвижность сперматозоидов. Подробнее о новом открытии – в материале «ФедералПресс».

© РИА "ФедералПресс"

Как особенности семени связаны с деторождением

Микробиомом в научной среде называют совокупность микроорганизмов (бактерий, грибков и вирусов), влияющих на здоровье человека. По словам научных специалистов, состав спермы может оказывать влияние на фертильность.

Исследователи из Калифорнийского университета обнаружили, что одна конкретная бактерия – Lactobacillus iners – может напрямую влиять на подвижность сперматозоидов. Это, в свою очередь, обуславливает способность сперматозоидов оплодотворять яйцеклетку.

Аномалии и норма

Кроме того, исследователи выявили наличие трех типов бактерий из группы Pseudomonas как у пациентов с нормальной концентрацией сперматозоидов, так и у тех, у кого наблюдалась аномальная концентрация.

Некоторые из этих микроорганизмов (Pseudomonas fluorescens и Pseudomonas stutzeri) чаще встречались у пациентов с аномалиями, в то время как Pseudomonas putida реже попадалась в аналогичных образцах.

Однако стоит отметить, что не каждый член одной и той же группы микроорганизмов оказывает одинаковое влияние на репродуктивную систему. Даже близкородственные микроорганизмы не всегда напрямую связаны с фертильностью. Это делает вопрос о влиянии микробиома спермы более сложным.

Результаты научной работы представляют собой ценную информацию, которая может стать отправной точкой для более глубокого изучения сложных взаимосвязей между микробиомом спермы и фертильностью. Также полученные данные могут быть использованы для борьбы с бесплодием.