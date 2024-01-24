Ученые: здоровое питание смягчит воздействие загрязненного воздуха на здоровье

Исследование ученых из университета Восточной Финляндии выявило, что правильное питание способно сократить негативные последствия воздействия загрязненного воздуха на кардиометаболическое здоровье.

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Низкие концентрации загрязнителей воздуха оказывают неблагоприятное воздействие на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Исследователи провели наблюдения за 82 участниками программы по снижению веса в Финляндии. Даже при низких концентрациях загрязнителей воздуха было выявлено ухудшение показателей кардиометаболического здоровья, таких как резистентность к инсулину и уровень липидов в крови.