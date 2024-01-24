Ученые: здоровое питание смягчит воздействие загрязненного воздуха на здоровье
Исследование ученых из университета Восточной Финляндии выявило, что правильное питание способно сократить негативные последствия воздействия загрязненного воздуха на кардиометаболическое здоровье.
Низкие концентрации загрязнителей воздуха оказывают неблагоприятное воздействие на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
Исследователи провели наблюдения за 82 участниками программы по снижению веса в Финляндии. Даже при низких концентрациях загрязнителей воздуха было выявлено ухудшение показателей кардиометаболического здоровья, таких как резистентность к инсулину и уровень липидов в крови.
Однако у людей, придерживающихся правильного питания, заметили улучшение показателей. Постоянное следование здоровому рациону ассоциировалось с нормализацией уровня холестерина в крови даже при регулярном воздействии загрязнителей воздуха. Это имеет важное значение, поскольку здоровые показатели холестерина связаны с сниженным риском сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз.