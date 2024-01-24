Ученые рассказали о пользе витаминов для профилактики когнитивных нарушений

Ученые заявили, что регулярный прием поливитаминов помогает бороться с когнитивными нарушениями в пожилом возрасте. Оказывается, ежедневный прием витаминов замедляет старение мозга на два года, сообщает American Journal of Clinical Nutrition.

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Заявление основано на исследовании с участием более 5000 человек старше 60 лет, принимавших БАДы с экстрактом какао, поливитамины из 30 компонентов или плацебо.

В результате у людей, принимавших витамины, улучшились мышление и эпизодическая память — способность помнить эпизоды собственной биографии и их детали. В то же время их когнитивный возраст оказался моложе на два года в сравнении с участниками, принимавшими плацебо.

На основе этих данных ученые заявили, что людям старшего возраста будут полезны разнообразное питание, физическая активность и решение сложных задач.