Обладатели первой группы крови могут стать долгожителями

Учёные в своих неоднократных исследованиях выявили связь между группой крови и склонностью к различным заболеваниям, пишет Involta.

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Антитела, эритроциты и антигены, а точнее их соотношение, состав в крови, могут значительно повлиять на продолжительность жизни человека.

Так среди обладателей первой группы крови больше долгожителей. Они реже страдают от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний. В составе первой группы крови наблюдается больше клеток, способных уничтожать вирусы и раковые клетки.

У людей со второй группой крови чаще встречается сахарный диабет, у обладателей третьей группы – онкологические заболевания, тонзиллит и стенокардия.

Более восприимчивы к инфекционным заболеваниям носители четвёртой группы крови.

Учёные планируют разработать терапию с учётом группы крови и связи с определёнными болезнями.