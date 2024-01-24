Обладатели первой группы крови могут стать долгожителями
Учёные в своих неоднократных исследованиях выявили связь между группой крови и склонностью к различным заболеваниям, пишет Involta.
Антитела, эритроциты и антигены, а точнее их соотношение, состав в крови, могут значительно повлиять на продолжительность жизни человека.
Так среди обладателей первой группы крови больше долгожителей. Они реже страдают от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний. В составе первой группы крови наблюдается больше клеток, способных уничтожать вирусы и раковые клетки.
У людей со второй группой крови чаще встречается сахарный диабет, у обладателей третьей группы – онкологические заболевания, тонзиллит и стенокардия.
Более восприимчивы к инфекционным заболеваниям носители четвёртой группы крови.
Учёные планируют разработать терапию с учётом группы крови и связи с определёнными болезнями.
Не всегда генетика и правильный образ жизни помогают человеку преодолеть черту в сто лет, важны и психологические факторы.