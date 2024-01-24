Эксперты перечислили шесть любопытных фактов о плацебо

Плацебо изучалось больше, чем любой другой метод лечения в истории медицины. Но всё же этот эффект остаётся во многом загадкой.

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У плацебо есть «тёмный родственник»: ноцебо. Это пагубное воздействие на организм негативных ожиданий. Пример такого эффекта — когда вы чувствуете боль, так как наступили на гвоздь, а потом оказывается, что гвоздь даже не задел вашу кожу. По эволюционным причинам (выживание зависит от предотвращения опасности) эффект ноцебо сильнее, чем эффект плацебо.

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Плацебо работают, даже если люди знают, что это плацебо. В ходе одного эксперимента на женщину с синдромом раздражённого кишечника плацебо подействовало настолько хорошо, что она смогла вернуться к нормальной жизни. Причём эта женщина знала, что принимает плацебо. В ходе других исследований подобные лекарства излечивали депрессию, боли в спине, синдром дефицита внимания и гиперактивности.

«Честные» плацебо приемлемы с этической точки зрения. Пациенты, участвующие в одном исследовании и принимавшие смесь «честного» плацебо и настоящих обезболивающих, испытывали такое же облегчение боли после операции, как и те, кто пил только настоящие таблетки. Но при этом эти пациенты с меньшей вероятностью становились зависимыми от обезболивающих.

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Эффект плацебо является частью лечения. На успех в избавлении от какой-либо болезни могут влиять манера, в которой врач предлагает пациенту принимать лекарства, цвет и размер таблетки (большая оранжевая лучше ослабляет боль, чем маленькая красная; синие таблетки имеют успокаивающий эффект).

Вам не нужны плацебо, чтобы почувствовать их эффект. В одном исследовании пациентам вводили морфин внутривенно после операции. При этом сказали об этом лишь половине людей. И эти люди почувствовали на 50% большее облегчение боли, чем те, кому не сказали о морфине.

Вы можете вызвать у себя эффекты плацебо (и ноцебо). Известно, что любое общение может оказывать на нас как благотворное, так и вредное воздействие. Одно исследование даже показало, что пары, которые зацикливаются на проблемах и негативных аспектах своих отношений, имеют более слабую иммунную систему.