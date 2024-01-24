Похудение помогло лишь 6% пациентов избавиться от диабета второго типа

ТАСС, 23 января. Китайские медики выяснили, что избавление от лишнего веса позволяет полностью вылечиться от диабета второго типа минимальному числу пациентов, порядка 6% от их общего числа, что не соответствует результатам недавних клинических испытаний. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале PLoS Medicine.

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"Похудение помогло лишь 6% пациентов избавиться от диабета в первые восемь лет после постановки диагноза, причем у половины из них повторно развилась гипергликемия через три года после ремиссии. Все это говорит о том, что избавление от лишнего веса очень редко помогает избавиться от диабета вне стен лабораторий", - заявила профессор Китайского университета Гонконга Андреа Лук, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

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Профессор Лук и другие медики пришли к такому выводу при анализе данных, собранных в рамках мониторингового проекта RAMP-DM, нацеленного на изучение факторов риска и осложнений, связанных с развитием диабета второго типа. В его работе приняли участие более 37 тыс. жителей Гонконга, согласившихся на всесторонние наблюдения за состоянием их здоровья после выявления у них диабета второго типа.

Ученые воспользовались этими сведениями, которые здравоохранительные службы Гонконга собирали в промежутке между 2000 и 2017 годами, для оценки того, как на дальнейшее развитие болезни влияли различные вмешательства в диету и образ жизни, нацеленные на избавление от лишнего веса. Подобные меры чаще всего являются первой и главной рекомендацией со стороны лечащих врачей для пациентов, у которых впервые был выявлен диабет первого типа.

Проведенный медиками анализ данных из проекта RAMP-DM показал, что подобная терапия помогает очень небольшой доле пациентов, порядка 6%. При этом через три года после начала наблюдений данный благотворный эффект от похудания исчезал у примерно 66% пациентов, в результате чего у них повторно развился диабет. Как отмечают китайские медики, успешность терапии в полевых условиях оказалась на порядок ниже, чем удавалось достичь другим медикам в лабораториях в ходе клинических испытаний.

Как считают ученые, столь большие различия в успешности терапии в лабораторных и полевых условиях могут быть связаны с тем, что испытания длились относительно недолго, и при этом их участники постоянно получали советы со стороны ученых, которые при этом поддерживали активную обратную связь с пациентами. Последующее изучение этих различий поможет разработать новые, более эффективные диетические подходы к лечению диабета второго типа, подытожили медики.

Диабет и лишний вес