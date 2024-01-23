Ученые выяснили, как сохранить здоровье мышц с помощью питания

Исследовательская группа из Университета Саншайн-Кост в Австралии выявила взаимосвязь между симптомами мышечной дегенерации у пожилых людей и содержанием воспалительных продуктов в их рационе, пишет Центральная Служба Новостей. Они обнаружили, что увеличение с возрастом слабости мышц, затруднения в открывании банок или подъеме по лестнице, может быть связано с питанием, что подчеркивает необходимость внимания к диете для поддержания здоровья.