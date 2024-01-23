Ученые рассказали, как побороть лень

В процессе эволюции человек приспособился к длительным физическим нагрузкам. Но большинству всё же приходится пересиливать себя. Это неудивительно: мозг стремится сохранить ресурсы организма, сократить количество приложенных усилий.

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Чтобы побороть лень, нужно обеспечить себе необходимую мотивацию. Например, сформировать долгосрочную цель.

Автор статьи делится ещё оной хитростью: в людях заложено представление о «справедливом мире», то есть неудобства во время тренировок обязательно приведут к достижению красивой фигуры.

Бернетт рассказывает о теории самонесоответствия, согласно которой у человека есть «фактическое» я и «идеальное» я. Между ними располагается я «должен», которое можно использовать для мотивации.

Нейробиолог отмечает, что в мозге проходят процессы, которые препятствуют и помогают физическим упражнениям. Человек сможет сохранить мотивацию, если сознательно будет отдавать приоритет второму процессу.

В издании Сибирского отделения РАН «Наука Сибири» опубликовано исследование лени российскими учёными. В этой статье доцент кафедры сравнительной психологии Института медицины и психологии Новосибирского государственного университета, кандидат биологических наук Елена Дорошева рассказала, что проявление лени связано обычно с защитной стратегией. Люди с «навыком лени» тоже не торопятся совершать какие-либо действия. Также лень может возникать при выполнении рутинных задач. Кроме того, лень может стать механизмом энергосбережения.