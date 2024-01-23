Что такое номофобия и как ее распознать

Что такое номофобия Номофобия (nomophobia) – сокращение от фразы «no-mobile phone-phobia», означает страх остаться на время без смартфона. Страдающие номофобией люди испытывают страх, тревогу и нервное раздражение, когда под рукой нет смартфона или когда в нем отключен интернет.

© РИА "ФедералПресс"

Номофобия – относительно новое явление, вокруг которого только-только формируется пул исследований, в том числе медицинских. Впервые такой термин использовали исследователи из Великобритании в 2008 году, когда изучали среди взрослых зависимость от смартфонов и тревожность в связи с использованием гаджетов. Название прижилось, а феномен начали исследовать по всему миру – научные работы на эту тему регулярно выходят в России, США, Китае и других странах.

Видео дня

Специалисты проводят тесты и опросы о проблеме номофобии среди разных категорий респондентов, например, среди школьников и студентов. Изучают как саму номофобию, так и ее связь с рядом психологических проблем и трудностей, среди которых неуверенность в себе и чувство одиночества.

Вместе с тем исследователи предпринимают попытки описать признаки и симптомы номофобии и разрабатывают тесты для ее диагностики. При этом в психиатрии пока не торопятся утверждать, что это психическое расстройство.

Причины и симптомы номофобии

Некоторые специалисты называют номофобию ситуационной фобией. Это значит, что человек испытывает боязнь определенных ситуаций, конкретных объектов или явлений. В этом номофобия схожа с аэрофобией или агорафобией, полагают ученые. Другие предполагают, что номобофия проявляется в целом в связи с зависимостью от смартфонов. Также есть мнение, что подобная реакция возникает, когда людям не хватает общения или внимания, когда есть неуверенность в себе.

Как у любых острых состояний у номофобии есть характерные признаки и симптомы. Так, когда под рукой нет телефона, он разряжен или нет возможности ответить на сообщение, у номофобов проявляются:

тревога;

паника;

учащенное сердцебиение;

нарушение дыхания; дрожь;

повышенное потоотделение.

Как понять, есть ли номофобия

Понять, есть ли у человека номофобоия и насколько она сильна, можно. В 2014 году исследователи из Университета Штата Аойва в США разработали опросник самодиагностики. Его можно найти по запросам «Опросник номофобии» или «Nomophobia Questionnaire».

В опроснике 20 утверждений. Они разделены на два блока. В первом нужно оценить, согласны ли вы с описанными чувствами в различных ситуациях, например, при отсутствии смартфона рядом или невозможности подключиться к интернету. Например, есть такие утверждения:

невозможность получать на смартфон новости, например, о последних событиях или погоде, заставила бы меня нервничать;

разрядившийся аккумулятор напугал бы меня;

если бы я не мог пользоваться своим смартфоном, я бы боялся потеряться где-нибудь.

Во втором блоке опросника нужно оценить эмоции и чувства, когда смартфона нет под рукой. Среди утверждений:

я бы беспокоился из-за того, что не могу мгновенно связаться с семьей или друзьями;

я бы нервничал, потому что не смог бы получать текстовые сообщения и звонки;

я бы чувствовал себя странно, потому что не знал бы, что делать.

Вопросы можно задавать и взрослым, и подросткам. Каждый из 20 пунктов нужно оценивать по шкале от 1 до 7 баллов, где 1 – категорически не согласен, 7 – полностью согласен. В конце нужно сложить все баллы. По оценкам исследователей, чем больше баллов, тем сильнее выражена номофобия.