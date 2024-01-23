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Ученые выяснили способность коронавируса влиять на настроение

Ученые из Великобритании выяснили, что коронавирус может влиять на нейроны в мозгу, отвечающие за настроение и стресс.

Ученые выяснили способность коронавируса влиять на настроение
© runews24.ru

Открытие сделали исследователи Эксетерского университета. Как оказалось, вирус SARS-CoV-2 проникает в дофаминовые нейроны, в результате чего они перестают работать и посылают химические сигналы, вызывающие воспаление.

Из-за нарушения выработки гормона дофамина человек начинает чувствовать ухудшение настроения и становится подверженным стрессу.

Ранее эксперимент российских исследователей показал, что чем сильнее человек болел ковид, тем сильнее он разрушил миелин.

Наука