Ученые выяснили способность коронавируса влиять на настроение
Ученые из Великобритании выяснили, что коронавирус может влиять на нейроны в мозгу, отвечающие за настроение и стресс.
Открытие сделали исследователи Эксетерского университета. Как оказалось, вирус SARS-CoV-2 проникает в дофаминовые нейроны, в результате чего они перестают работать и посылают химические сигналы, вызывающие воспаление.
Из-за нарушения выработки гормона дофамина человек начинает чувствовать ухудшение настроения и становится подверженным стрессу.
Ранее эксперимент российских исследователей показал, что чем сильнее человек болел ковид, тем сильнее он разрушил миелин.