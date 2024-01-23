Ученые рассказали, чем опасен свет от смартфонов

Ученые ТМУ провели исследование, в котором доказали, что синий свет, излучаемый смартфонами, может повышать вероятность ожирения. Подробности представлены в Biology.

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«Исследования показали, что даже малое его количество может приводить к метаболическим нарушениям, включая набор веса», – отмечают ученые.

Они рекомендуют после 21 часа включать фильтр синего света на смартфонах, компьютерах и любых других электронных приборах, а также избегать света, поступающего с улицы.

По информации ученых, синий свет препятствует выработке гормона мелатонина, ответственного за регуляцию циклов активности организма. Кроме того, синее излучение влияет на температурную динамику и уровень температуры у носителей рецептора мелатонина MTNR1B.