Ученые объяснили разницу в восприятии цвета у молодых и пожилых людей

Исследование провели учёные Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Результаты показали, что есть разница в том, как мозг здоровых молодых и мозг здоровых пожилых людей воспринимает цвет.

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В эксперименте приняли участие 17 здоровых молодых людей (средний возраст 27,7 лет) и 20 здоровых пожилых людей (средний возраст 64,4 года). Их поместили в затемненную комнату и показывали 26 различных цветов в течение 5 секунд каждому – а исследователи измеряли при этом диаметр их зрачков. Известно, что зрачки сужаются в ответ на увеличение яркости цвета. Участникам демонстрировали тёмные, приглушённые, насыщенные и светлые оттенки пурпурного, синего, зеленого, желтого и красного, а также два оттенка оранжевого и четыре оттенка серого.

Высокочувствительная камера слежения за глазами регистрировала диаметр зрачка со скоростью 1000 раз в секунду. Учёные обнаружили, что зрачки здоровых пожилых людей меньше сужались в ответ на интенсивность цвета по сравнению с молодыми людьми. Особенно разница была заметна в зелёных и пурпурных оттенках. При этом, реакции на приглушенные цветовые оттенки была схожей.