Ученые выявили целительные свойства возбудителя описторхоза

По данным ТГ-канала «Мышка вяжет ДНК I ИЦиГ», возбудитель описторхоза является прекрасным средством для терапии незаживающих язв. Специалисты Института цитологии и генетики СО РАН сосредоточились на изучении свойств биомолекул, которые выделяет гельминт.

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В ходе экспериментов было доказано, что червь способен уменьшить острое воспаление или даже восстановить желчный эпителий печени, а также заживлять раны.

Научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анна Ковнер подтвердила, что положительный эффект вызывает как сам измельченный червь, так и его секретируемый продукт.

Впереди работа с действием биомолекул кошачьей двуустки на незаживающие раны из-за сахарного диабета 1 и 2-го типов. Исследования продлятся два года и ставят перед собой задачу определить, какие именно биомолекулы вызывает лечебный эффект.