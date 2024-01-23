Ученые из Новосибирска исследуют ответственные за ожирение у женщин гены

Специалисты Института цитологии и генетики СО РАН проводят исследования вклада молекулярно-генетических маркёров в развитие ожирения у женщин в городской европеоидной популяции. Сообщение об этом было опубликовано изданием «ЧС-ИНФО».

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Эксперты из Института заявляют, что на развитие ожирения влияют не только внешние факторы, такие как режим питания, но и генетические особенности: люди могут набирать вес по-разному в одинаковых условиях и при схожем рационе. В мировой науке известно несколько десятков генетических мутаций, связанных с риском развития ожирения.

Ученые планируют проверить актуальность этих маркеров для жителей Сибири, используя банк ДНК, который был создан в ходе масштабного исследования около 10 тысяч человек в Новосибирске. По мнению профессора Владимира Максимова, старшего научного сотрудника ИЦиГ СО РАН, эти маркеры проявляют себя по-разному в разных популяциях. Он подчеркнул, что результаты исследования этой выборки с несколькими сотнями сибирячек с разным индексом массы тела будут проверены в течение двух лет. Эти данные могут быть использованы для разработки отечественного инструмента оценки риска ожирения.