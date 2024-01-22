Ученые из США предложили лечить онкологию с помощью вируса Зика

Некоторые виды онкологии могут оказаться беззащитными против вирусной инфекции. К таким выводам пришли ученые из США.

«В ходе лабораторных испытаний на мышах с нейробластомой ученые применили суспензию вируса Зика, который переносится комарами и вызывает впоследствии лихорадку. Введение вируса оказало быстрый противоопухолевый эффект – опухоль почти полностью уменьшилась в размере, а у крыс не было рецидивов», – говорится в исследовании.

По данным ученых, вирус буквально съел опухоль. При этом побочных эффектов у мышей не было. Ученые решили продолжить исследования в этом направлении, передает Readovka.