Что происходит с организмом после отказа от сахара

Чрезмерное потребление рафинированного сахара может негативно сказаться на здоровье зубов, мозга, сердца, вызвать головные боли и увеличение веса. Спортивный диетолог Джесс Хиллард рассказал, что происходит с организмом через дни, недели, месяцы после отказа от сахара.

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От 1 до 8 часов. В первые несколько часов после отказа от рафинированного сахара вы можете заметить вялость. Через пять часов прибавится усталость и недостаток энергии.

От 12 до 24 часов. В этом промежутке может проявиться синдром отмены. Он влечёт за собой неприятные симптомы, такие как головные боли, тошнота, снижение концентрации, раздражительность и усталость.

Ваш разум настолько сосредоточен на продуктах с высоким содержанием сахара, что вам может быть трудно сосредоточиться на задачах и вы будете чувствовать раздражительность.

От 2 до 5 дней. В этот период улучшается запах изо рта, а также улучшается настроение.

1 неделя. За это время может улучшиться состояние кожи.

Сахар связывается с белками и липидами в процессе, называемом гликированием, который влияет на коллаген и эластин в коже. Повышенное содержание сахара также вызывает воспаление и накопление жира на коже, что обычно проявляется в виде прыщей, связанных с диетой.

От 1 до 3 месяцев. Организм адаптируется к новому режиму питания. В результате увеличивается запас энергии, также человек надолго сохраняет чувство сытости после еды.

От 6 месяцев и более. За это время может произойти заметная потеря веса, уменьшится вздутие живота.