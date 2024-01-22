Ученые объяснили, почему мозг человека запрограммирован избегать физической активности

Всем известно, что после тренировки мы действительно себя чувствуем лучше. Но почему порой бывает так тяжело заставить себя заниматься спортом?

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Люди физически доминируют над другими видами животных разве что в одной области: в беге на длинные дистанции. В целом мы эволюционировали, чтобы иметь возможность длительное время заниматься спортом. Несмотря на это, лишь немногим из нас действительно нравится тренироваться. Связано это с особенностями нашего мозга.

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Дело в том, что развитие какой-либо способности вовсе не означает, что ей нужно активно пользоваться. Физические упражнения действительно не так уж плохи для нас, но они всё же неприятны и некомфортны. Возможно, вам не хочется тренироваться, потому что вы доводите тело до предела.

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Другая проблема состоит в том, что мозг человека очень чувствителен к напрасным усилиям. Исследования показали, что в мозге есть специальные цепи в островковой коре, которые рассчитывают усилие, необходимое для действий, и решают, стоит ли оно того. Поэтому мы и не тратим жизненно важные ресурсы на бессмысленные действия.

При этом регулярные занятия спортом требуют постоянных и значительных усилий. Всё это делается ради постепенного прогресса и неопределённого вознаграждения (поскольку успех гарантировать нельзя).

Это также означает, что мы обычно предпочитаем вещи, которые требуют минимальных усилий для получения максимального вознаграждения. Поэтому мы идём по пути наименьшего сопротивления, придерживаемся рутины и живём в зоне комфорта.

Заняться спортом означает изменить всё это. Причём результат будет неопределённым. Чтобы обезопасить нас, мозг обычно склонен придавать большее значение рискам, а не вознаграждениям. Из-за этого мы ещё более неохотно занимаемся физически тяжёлыми видами деятельности.

Тем не менее ставить долгосрочные цели всё-таки возможно. Но для этого нужно смоделировать желаемый сценарий будущего, понять, как его достичь, и работать над этим. Помогает нам и заблуждение о «справедливом мире». Согласно ему (и исследования это доказали), люди верят, что за любым страданием в конце концов обязательно будет вознаграждение.