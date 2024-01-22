Ученые обнаружили, что мужчины становятся менее фертильными

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что микробиота мужской спермы оказывает роль на параметры спермы и мужскую фертильность. Как говорится в журнале Scientific Reports, речь идет о микробе Lactobacillus iners. Его назвали причиной, которая может вызвать мужское бесплодие.

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Как оказалось, если микробиота содержит большое количество этого микроба, у мужчины возникают серьезные нарушения с фертильностью из-за нарушения подвижности сперматозоидов.

Исследования показали, что бактерия вырабатывает L-молочную кислоту, приводящую к локальному возникновению провоспалительной среды. Это и ведет к проблемам с фертильностью.