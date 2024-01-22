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Американские ученые обнаружили, что мужчины становятся менее фертильными

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что микробиота мужской спермы оказывает роль на параметры спермы и мужскую фертильность. Как говорится в журнале Scientific Reports, речь идет о микробе Lactobacillus iners. Его назвали причиной, которая может вызвать мужское бесплодие.

Ученые обнаружили, что мужчины становятся менее фертильными
© runews24.ru

Как оказалось, если микробиота содержит большое количество этого микроба, у мужчины возникают серьезные нарушения с фертильностью из-за нарушения подвижности сперматозоидов.

Исследования показали, что бактерия вырабатывает L-молочную кислоту, приводящую к локальному возникновению провоспалительной среды. Это и ведет к проблемам с фертильностью.

Ранее учёные выяснили, почему глиобластома столь устойчива к лечению, а также заявили, что вирусы гепатита В и С могут привести к раку.

Наука