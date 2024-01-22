Российские ученые придумали новый метод лечения псориаза

Российские ученые выяснили причину возникновения псориаза и предложили новый метод лечения. В частности, оказалось, что у пациентов с псориазом низкий уровень кортизола и эстрогенов.

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На основе этих данных специалисты разработали новый подход к лечению недуга. Они предлагают восстановить эндокринное здоровье пациентов, а также применять стандарты терапевтической практики дерматологии.