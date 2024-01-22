Российские ученые придумали новый метод лечения псориаза
Российские ученые выяснили причину возникновения псориаза и предложили новый метод лечения. В частности, оказалось, что у пациентов с псориазом низкий уровень кортизола и эстрогенов.
На основе этих данных специалисты разработали новый подход к лечению недуга. Они предлагают восстановить эндокринное здоровье пациентов, а также применять стандарты терапевтической практики дерматологии.
Испытания, в ходе которых больным восстановили собственный синтез этих гормонов, а также подобрали нужную дозировку витамина D, показали, что метод позволяет достичь длительной ремиссии и значительно улучшить качество жизни пациентов, сообщило издание Медздрав.Инфо.