Врачи предупредили об опасности препаратов от эректильной дисфункции

Риск сердечных осложнений и смерти был значительно повышен у мужчин с ишемической болезнью сердца, которые одновременно принимали ингибиторы фосфодиэстеразы-5 от эректильной дисфункции и нитраты. Это выяснили учёные Каролинского института в Стокгольме, опубликовав результаты в JACC.

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Ученые посвятили исследованию оценке безопасности одновременного приёма нитратов и ингибиторов фосфодиеэстеразы-5. В ходе работы были изучены данные порядка 56 тыс. мужчин с инфарктом миокарда или реваскуляризацией в анамнезе, которые получали нитраты минимум шесть месяцев. Препараты от эректильной дисфункции дополнительно принимали 5710 человек. Период наблюдения составил 5, 7 лет, - рассказывает «Медвестник».

Анализ показал, что применение этой комбинации повышал общий риск смерти на 39%, смерти от сердечно-сосудистых патологий – на 34%, смерти от других причин – на 40%. Также увеличился риск инфаркта миокарда на 72% и сердечной недостаточности на 67%. Риск повторной реваскуляризации повышался на 95%, а тяжелых нежелательных сердечно-сосудистых явлений — на 70%.