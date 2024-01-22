Плохая идея: ученые объяснили, почему нельзя заниматься спортом со своим партнером

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре заявили, что занятия спортом со своим партнером негативно влияют на эффективность тренировок. Их выводы опубликованы в Международном журнале взаимодействия человека и компьютера.

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В исследовании приняли участие 240 человек в возрасте от 54 до 72 лет. Они носили фитнес-трекеры, которые фиксировали количество шагов, частоту сердечных сокращений, пройденное расстояние, сожжённые калории, минуты активности и данные о сне.

Все добровольцы были женаты и жили со своими супругами. Участников разделили на две группы: первая тренировалась парами, вторая занималась отдельно.

Анализ показал, что тренировка в паре негативно влияет на её эффективность. Исследователи полагают, что более высокий уровень физической активности требует большего изменения образа жизни пар, что затрудняет достижение этой цели.