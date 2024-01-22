The Guardian: древние вирусы в вечной мерзлоте могут выйти из-за потепления

Человечество может столкнуться с древними зомби-вирусами, которые десятки тысяч лет были заточены в вечной мерзлоте. Из-за глобального потепления ледники Арктики начинают таять и могут высвободить новую для науки болезнь из далекого прошлого, пишет The Guardian.

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«...древние вирусы, замороженные в вечной мерзлоте Арктики, однажды могут быть высвобождены из-за потепления климата Земли и вызвать крупную вспышку болезней», - говорится в публикации.

Вечная мерзлота холодная, темная и лишена кислорода, поэтому является идеальной средой для сохранения биологического материала. Ученые обнаружили, что некоторые ее слои оставались замороженными на протяжении сотен тысяч лет.

«Вы можете положить йогурт в вечную мерзлоту, и он все еще будет съедобным 50 000 лет спустя», - цитирует издание слова генетика Жана-Мишеля Клавери из Университета Экс-Марсель.

Ученые уже начали планировать создание арктической сети мониторинга, которая будет выявлять ранние случаи заболеваний, вызываемых древними микроорганизмами.