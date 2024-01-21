Коронавирус может стать причиной быстрого старения
Во время научного исследования было обнаружено, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий CoViD-19, способен заражать дофаминовые нейроны в мозге, что может привести к их преждевременному старению. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Cell Stem Cell.
Ученые выяснили, что у людей, зараженных SARS-CoV-2, дофаминовые нейроны перестают функционировать и начинают выделять химические сигналы, которые способствуют воспалению. В обычных условиях эти клетки производят дофамин, который является нейромедиатором, а повреждение этих нейронов также связано с болезнью Паркинсона.
По мнению ученых, хотя количество инфицированных дофаминовых нейронов не так велико, как у клеток легких, которые являются основной целью вируса, даже небольшое количество зараженных клеток может иметь серьезные последствия для центральной нервной системы. В результате исследования было выявлено три препарата, которые могут предотвращать заражение SARS-CoV-2 и замедлять процесс старения дофаминовых клеток: рилузол, метформин и иматиниб.