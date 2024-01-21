Коронавирус может стать причиной быстрого старения

Во время научного исследования было обнаружено, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий CoViD-19, способен заражать дофаминовые нейроны в мозге, что может привести к их преждевременному старению. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Cell Stem Cell.

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Ученые выяснили, что у людей, зараженных SARS-CoV-2, дофаминовые нейроны перестают функционировать и начинают выделять химические сигналы, которые способствуют воспалению. В обычных условиях эти клетки производят дофамин, который является нейромедиатором, а повреждение этих нейронов также связано с болезнью Паркинсона.