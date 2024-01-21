Ученые обнаружили, что сидячая работа сокращает жизнь

Результаты нового исследования показали, что из-за сидячей работы люди могут умирать раньше тех, у кого работа не связана с сидением. Об этом говорится в журнале JAMA Network Open.

Команда учёных недавно пришла к выводу, что люди, которые вынуждены много времени проводить на работе сидя, имеют на 16% более высокий риск преждевременной смерти. И это по сравнению с теми, кто работает не сидя.

Однако всё же специалисты отметили, что есть способ исправить ситуацию. Для этого нужно просто вставать и немного двигаться в течение дня либо выполнять упражнения во время сидения (15-30 минут в день). Эти действия значительно снизили вероятность ранней смерти.

OH & S

Сидение может способствовать ослаблению ног и туловища, а также увеличению притока крови к конечностям, вялотекущему воспалению. Со временем, по словам исследователей, это может привести к снижению эффективности инсулина, диабету, ожирению, метаболическому синдрому и ухудшению работы почек.

Участвовали в недавнем исследовании почти 482 тысяч тайванцев, средний возраст которых — 39 лет.

Оказалось, что вероятность преждевременной смерти из-за сидячей работы повышалась с возрастом и была более выраженной у женщин: 21% против 13% у мужчин.

Кроме того, те, кто в течение рабочего дня в основном сидит, имеют риск умереть от болезней сердца на 34% выше, чем те, кто не сидит.