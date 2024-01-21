The Guardian: ученые нашли зомби-вирусы и готовятся к новой пандемии

Глобальное потепление может спровоцировать появление древних сибирских вирусов. Об этом сообщили в британской газете The Guardian. По словам авторов статьи, штаммы «зомби-вирусов» уже выделены учеными.

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«Древние сибирские вирусы могут высвободиться из-за глобального потепления и вызвать вспышку неизвестных заболеваний. Штаммы этих вирусов-зомби уже выделены исследователями», — говорится в материале.

Авторы статьи отметили, что следующая пандемия может быть болезнью из прошлого.

В статье подчеркнули, что ученые приняли решение создать арктические сети мониторинга. По их словам, это поможет выявить случаи заболеваний, спровоцированных древними микроорганизмами, и обеспечит карантин и медицинскую помощь инфицированным.

Ранее сообщалось, что в мире начались эпидемиологические учения по предотвращению возможных новых пандемий, так как опыт с COVID-19 показал, что страны к этому заболеванию не были готовы. Биоинформатик Александр Панчин предупреждал, что необходимо начать готовится к новым инфекциям.

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