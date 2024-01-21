Стоматолог поделился устаревшими методами лечения зубов

Врач-стоматолог и главный врач стоматологической клиники Илья Антонов поделился с aif.ru информацией о методах лечения зубов, которые сегодня считаются устаревшими.

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Один из таких устаревших методов – использование амальгамы для изготовления пломб. Ранее этот материал был широко применяется в стоматологии, но сейчас отмечается, что амальгама, содержащая ртуть, может оказывать токсическое воздействие на организм.

Цемент для пломбы, содержащий токсичный формалин, также считается устаревшим методом из-за его вредного воздействия на зубные ткани.

Девитализационная паста для удаления нерва, хотя раньше активно использовалась, сегодня редко применяется из-за доступности современных методов анестезии и развития инструментов.

Штампованные и металлокерамические коронки рассматриваются как устаревшие технологии из-за их низкого качества и проблем с аллергическими реакциями на металлические компоненты.

Также отмечается, что использование пайки при изготовлении некоторых протезов из металла считается устаревшим методом, так как припой с добавками может окисляться в полости рта, представляя опасность для организма.