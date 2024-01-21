TSMC разработала «революционный» чип со значительно сниженным энергопотреблением

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TSMC и Тайваньский научно-исследовательский институт промышленных технологий (ITRI) совместно разработали микросхему массива спин-орбитальной магнитной памяти с произвольным доступом (SOT-MRAM), что знаменует собой значительный прогресс в технологии энергонезависимой памяти. Новый чип может похвастаться удивительным энергопотреблением, которое составляет всего 1% от обычного спин-трансферного момента (STT) MRAM, а также исключительно низкой задержкой.

SOT-MRAM, тип энергонезависимой памяти, способен произвести революцию в компьютерной индустрии, обеспечив более энергоэффективную и быструю альтернативу существующим технологиям памяти. По сравнению с SRAM, которая обычно используется для кэшей и приложений внутренней памяти, SOT-MRAM обладает более высокой плотностью и не потребляет энергии, когда не используется, что делает ее идеальной для центров обработки данных и приложений с питанием от батарей. Кроме того, SOT-MRAM демонстрирует задержки, сравнимые с DRAM, и значительно быстрее, чем 3D NAND Flash.