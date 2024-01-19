Ученые: у мужчин лучше развит навык ориентации в пространстве

Ученые из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне в США обнаружили, что у мужчин лучше развит навык ориентации в пространстве. Однако это не связано с особенностями эволюционирования. Результаты исследования опубликованы в The Royal Society Journal (RSJ).

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Ранее считалось, что эволюция сыграла важную роль в развитии улучшеной способности мужчин к пространственному ориентированию, поскольку это было связано с необходимостью находиться вдали от дома для добычи пищи. Тем не менее ученые из США завили, что аналогичный навык в этом случае был бы хорошо развит и у детей архаичных людей обоих полов.

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Чтобы определить причину улучшенной способности мужчин к ориентации на местности, ученые провели исследование, основанное на 66 предыдущих работах (мета-анализ). Они включали в себя наблюдения за представителями 21 вида животных. В их число вошли раки, шимпанзе, лягушки, панды, мыши, кролики и лошади. Исследователи следили за привычками представителей выбранных видов в течение разного периода времени и оценивали их навыки ориентации в пространстве. Также в научную работу были включены эксперименты с участием людей, которым было предложено найти выход из виртуального или реального лабиринта.

Результаты показали, что только у раков вида Faxonius rusticus самки и самцы обладали аналогичными способностями к пространственному ориентированию. Среди ядовитых дротиковых лягушек Диаблито этот навык был лучше развит у самцов. Шимпанзе был единственным видом со значительным преимуществом самок в отношении способности к ориентированию. Тем не менее в целом территория обитания самцов и самок животных многих видов (на которой они могли ориентироваться) мало различалась по размеру.

Исследователи отметили, что улучшенный навык пространственного ориентирования у мужчин может быть результатом биологических или культурных процессов (например, воспитания), которые имеют мало общего с эволюцией. Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять, какие именно механизмы лежат в основе этого явления.