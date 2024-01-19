Зачем люди нюхают себя: мнение ученых

Неприятный запах может стать помехой на пути к нормальному общению, поэтому нет ничего удивительного, что людей волнует то, как они пахнут и какое впечатление таким образом производят. Но в научной среде тема эта, мягко говоря, непопулярна. К счастью, свою лепту внесли ученые из Карлова университета в Праге — результаты исследования 2023 года опубликованы в научном журнале Physiology & Behavior.

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Исследовательская группа собрала данные более чем 200 добровольцев, чтобы выяснить, как, когда и зачем люди нюхают собственное тело. Результаты анкетирования показали, что чаще всего люди проверяют запах собственных рук. Подмышки на втором месте. Далее следуют волосы, ступни и дыхание (без руки тут тоже не обойтись).

Удалось выявить три основных типа мотивации. Во-первых, это проверка социальной приемлемости. То есть желание убедиться, что от вас не исходит неприятный запах пота, например. Во-вторых, это интимное самообнюхивание — все, что вы точно не станете обнюхивать на публике, даже в компании родных и близких, относится к этому пункту. В пример почему-то приводится пупок. И в-третьих, косметическое самообнюхивание, которое происходит после нанесения косметических средств или парфюма.

Кроме того, выяснилось, что интимным самообнюхиванием чаще занимались мужчины, а косметическим — женщины. Люди со слабым здоровьем чаще проверяют, чем пахнут, из-за опасений, что запах мог измениться по причине болезни.