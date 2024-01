Новая система доставки лекарств через вдох помогла в лечении синусита

Результаты исследования, опубликованные в журнале The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice", показали, что EDS-FLU значительно улучшил показатели симптомов синусита и результаты компьютерной томографии по сравнению с плацебо. Пациенты, применявшие EDS-FLU, также отмечали меньшее количество обострений и инфекций пазух.