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Основной спрос на зарубежные туры в 2024 году распределится между 4 странами

<p>Вице-президент Ассоциации Туроператоров России и руководитель холдинга &laquo;Русский Экспресс&raquo; <strong>Тарас Кобищанов</strong> прогнозирует стабильность в спросе на популярные зарубежные направления в 2024 году, подобную предыдущему году, в частности на <strong>Турцию</strong>, Таиланд, ОАЭ и <strong>Египет</strong>, пишет <a href="https://csn-tv.ru/posts/id252968-kakie-strany-stanut-samymi-populjarnymi-sredi-rossijskih-puteshestvennikov-v-2024?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a>.</p> <p>Специалист отметил, что <strong>Египет </strong>может терять свою привлекательность для российских туристов из-за различий в доходах, упоминая, что некоторые туристы находят египетские <strong>отели </strong>недостаточно хорошими для своего бюджета в 300 тысяч рублей, в то время как другим не хватает средств для такого <strong>отдыха</strong>.</p> <p>По&nbsp;поводу азиатских направлений, как <strong>Хайнань </strong>и&nbsp;<strong>Вьетнам</strong>, Кобищанов считает, что они в&nbsp;ближайшее время не&nbsp;смогут конкурировать с&nbsp;<strong>Таиландом </strong>по&nbsp;количеству туристов. Он&nbsp;также упомянул, что стоимость туров в&nbsp;эти страны, вероятно, останется высокой в&nbsp;2024 году, а&nbsp;объемы авиаперевозок не&nbsp;смогут составить <strong>конкуренцию </strong>Таиланду.</p>

Наука
Ассоциация туроператоров России