<p>Вице-президент Ассоциации Туроператоров России и руководитель холдинга «Русский Экспресс» <strong>Тарас Кобищанов</strong> прогнозирует стабильность в спросе на популярные зарубежные направления в 2024 году, подобную предыдущему году, в частности на <strong>Турцию</strong>, Таиланд, ОАЭ и <strong>Египет</strong>, пишет <a href="https://csn-tv.ru/posts/id252968-kakie-strany-stanut-samymi-populjarnymi-sredi-rossijskih-puteshestvennikov-v-2024?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a>.</p> <p>Специалист отметил, что <strong>Египет </strong>может терять свою привлекательность для российских туристов из-за различий в доходах, упоминая, что некоторые туристы находят египетские <strong>отели </strong>недостаточно хорошими для своего бюджета в 300 тысяч рублей, в то время как другим не хватает средств для такого <strong>отдыха</strong>.</p> <p>По поводу азиатских направлений, как <strong>Хайнань </strong>и <strong>Вьетнам</strong>, Кобищанов считает, что они в ближайшее время не смогут конкурировать с <strong>Таиландом </strong>по количеству туристов. Он также упомянул, что стоимость туров в эти страны, вероятно, останется высокой в 2024 году, а объемы авиаперевозок не смогут составить <strong>конкуренцию </strong>Таиланду.</p>