Писательница Ри Кудан создала получивший премию Акутагавы роман с помощью ИИ

В Японии писательница Риэ Кудан получила престижную литературную премию имени Акугатавы за роман, написанный с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает NHK. О том, что 5% книги написаны с помощью чат-бота ChatGPT, японка рассказала только после получения премии. Судьи отметили, что футуристический роман "Токийская башня сочувствия" получился "практически безупречным" и "универсально хорошим". Сюжет книги разворачивается в Токио будущего, его основное место действия - башня-тюрьма, которую построил не терпящий преступности архитектор. Тема ИИ регулярно поднимается в книге. По словам Риэ Кудан, в некоторых частях книги она использует предложенный чат-ботом текст дословно. ChatGPT, чат-бот на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ), был запущен в 2022 году. Он специализируется на быстром создании текстов на заданную тему. Накануне Amazon запустил ИИ, описывающий товары в стихах и балладах.