Brain Navi объявляет о выполнении 100-й хирургической процедуры с использованием робота

Компания Brain Navi объявила о 100-м случае применения своего нейрохирургического навигационного робота NaoTrac. 100-ю хирургическую операцию провел директор нейрохирургического отделения д-р Хао-Юй Чжуан (Hao-Yu Chuang) в больнице Annan Hospital Тайнаня, Тайвань.

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Мне было очень приятно стать свидетелем этого знакового события, которое отражает продолжающееся клиническое внедрение хирургического навигационного робота NaoTrac. Я с удовольствием продолжу предлагать эту современнейшую хирургическую технологию моим пациентам, сказал д-р Хао-Юй Чжуан. Одно из главных преимуществ этого робота по сравнению с другими системами заключается в возможности точно регистрировать краниальную анатомию пациента в любом положении, в том числе лежа на боку и животе.

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Эта система уже установлена в нескольких больницах Тайваня. Директор нейрохирургического отделения больницы Китайского медицинского университета Чунь-Чон Чен (Chun-Chung Chen) сказал: В прошлом мы могли удалять сгустки крови при внутричерепном кровоизлиянии только вслепую, теперь же мы можем планировать путь, проверять в режиме реального времени и выполнять процедуру идеально. Другой директор, д-р Джен-Хун Го (Jeng-Hung Guo), сказал: Выполняемая NaoTrac быстрая регистрация позволяет сократить время хирургической процедуры и ускорить восстановление пациента. Робот NaoTrac очень эффективен в случае внутричерепных кровоизлияний, особенно при объеме гематом меньше 30 мл, но с тяжелыми симптомами, и служит для таких пациентов решением, альтернативным ожиданию, что гематома рассосется самостоятельно.

Впервые хирургический робот NaoTrac был применен в медицинском центре Hualien Tzu Chi, где система впервые была применена при проведении хирургической операции на головном мозге 7 ноября 2018 г. Главный врач д-р Шин-Цзун Лин (Shinn-Zong Lin) сказал: NaoTrac это именно то, что нужно нейрохирургам. Этот робот осуществляет мечту врача и позволяет вернуть пациентов с инвалидностью к жизни. Профессор Цзун-Лан Цзю (Tsung-Lang Chiu), опубликовавший первую статью о роботе NaoTrac в медицинском журнале и показавший его эффективность и экономические преимущества, сказал: Использование роботизированной системы NaoTrac очень просто внедрить в практику и рабочие процессы, и она повышает эффективность работы нейрохирургов и больниц.

Позволяя избежать длительного и раздражающего процесса регистрации, система NaoTrac использует технологию машинного зрения, в результате регистрация пациента и инструментов занимает от 30 секунд до 3 минут. В апреле 2021 г. системе NaoTrac был присвоен знак соответствия европейским стандартам (CE), а в июле 2022 г. система была одобрена управлением FDA Тайваня, и в ходе первоначального выпуска на рынок компания Brain Navi вместе с международными конгрессами смогла собрать ценные отзывы большого числа нейрохирургов и продолжить интегрировать предложенные идеи в платформу NaoTrac для удовлетворения потребностей рынка.