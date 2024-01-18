Раскрыта польза богатой растительным белком пищи

Ученые Научно-исследовательского центра питания человека имени Джина Майера при Министерстве сельского хозяйства США раскрыли пользу богатой растительным белком пищи. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

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Специалисты проанализировали данные более чем о 48 тысячах женщин. Было выявлено заметное снижение числа сердечных заболеваний, рака и диабета, а также улучшение когнитивных и психических функций у тех, кто включал в свой рацион больше белка из таких источников, как фрукты, овощи, хлеб, бобовые и макароны, по сравнению с теми, кто не придерживался такой диеты.

Ученые рассчитали потребление белка, умножив количество раз, когда был употреблен каждый продукт питания, на содержание белка в нем, используя базу данных состава продуктов питания Гарвардского университета, а затем суммировали количество белка во всех продуктах питания.