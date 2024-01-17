Биотехнолог: США создают биооружие под видом противораковых средств

Согласно существующему научному мнению, с помощью модифицированных вирусов якобы можно лечить рак. США прикрываются этой теорией, создавая биологические средства поражения. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил биотехнолог Илья Духовлинов, комментируя слова начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова о том, что Вашингтон исследует применение вируса оспы обезьян в качестве биооружия.

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Опасность, по словам эксперта, заключается в том, что оспа обезьян может переноситься некоторыми видами грызунов, а от них передаваться человеку. Поэтому достаточно забросить зараженных животных в жилую местность.

«Такой расклад событий непременно приведет к высокой смертности стариков, детей и людей с ослабленным иммунитетом», — подчеркнул Духовлинов.

По словам Кириллова, в России обеспокоены тем, что американские военные биологи стали чаще исследовать вирус оспы обезьян и других патогенных для человека вирусов.

Он напомнил, что работать с этим вирусом разрешено только в Центрах по контролю и профилактике заболеваний в США и российском государственном научном центре «Вектор».