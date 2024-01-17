Как стимулировать мозг в поисках нестандартных идей

Лекция доктора психологических наук Сергея Коровкина стала одним из наиболее ярких событий Международного форума по когнитивным нейронаукам, проходившего в УрФУ в конце года. Заведующий лабораторией когнитивных исследований Ярославского госуниверситета увлек слушателей рассказом о том, как рождаются нестандартные идеи и что предпринять, чтобы озарения приходили чаще. Наша беседа началась с выяснения значения термина "инсайт" применительно к психологии мышления.

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Сергей Коровкин: В начале ХХ века немец Вольфганг Келер проводил исследования на шимпанзе и пытался доказать: в отличие от других животных они не просто действуют методом проб, ошибок и бесконечных повторений. В какое-то мгновение к ним приходит осознание, как решить задачу.

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Что называется, дошло…

Сергей Коровкин: Да! Для описания этого явления Келер использовал немецкое слово einsight - проникновение в суть проблемы. Этот термин прижился в английской версии - инсайт. Другой предложил знаменитый математик Анри Пуанкаре - illumination, озарение. Инсайт - одновременно понимание сути проблемы и тот момент, когда оно приходит, а человека словно озаряет. Для наглядности обычно рисуют лампочку.

Хрестоматийный пример - Архимед и его "эврика".

Сергей Коровкин: У позитивно настроенного человека меньше запретов. Но даже негативные эмоции оказывают благотворное влияние.

В байках про научные открытия встречаются повторяющиеся элементы. Архимед долго решал проблему, но сделал паузу, пошел принять ванну и неожиданно установил связь между вещами, о которых думал. Важную роль сыграл фактор расслабления. История Анри Пуанкаре очень похожа. Его пригласили в экспедицию, он отвлекся от математики, готовясь к путешествию, и бац - идея пришла, когда он вставал на подножку омнибуса.

Еще все вспоминают Дмитрия Менделеева…

Сергей Коровкин: Не вполне правдивая байка - якобы ему в готовом виде приснилась таблица - на самом деле любопытна другими нюансами. Дмитрий Иванович занимался составлением учебника по химии и не очень понимал, как систематизировать материал о химических элементах. До него это пытались сделать и французы, и немцы, но безуспешно. Менделеев заметил, что есть парадоксальные пары элементов, которые близки по атомным массам, но отличаются по физическим свойствам. Он начал их сопоставлять и вывел закономерность, в итоге появилась периодическая система. Так вот, Менделеев существовал вне мировых течений и ему никто не твердил: задача нерешаема. Иногда таким образом самоучки совершают открытия - они просто не знают, что так нельзя. Второе - сроки поджимали, а результата не было. Тогда же ученому предстояло отправиться с проверкой на тверские сыроварни. Дмитрий Иванович отложил написание учебника и, как Пуанкаре, собрался в поездку. За день до отъезда его вдруг осенило, он набросал решение прямо на письме о тех сыроварнях. Рядом сохранился отпечаток от чашки кофе. Все происходило утром, возможно, действительно после сна. Когда он почти все написал, опять лег поспать и додумался развернуть таблицу, сделать ее не от больших элементов к меньшим, а наоборот. До инсайта он около 20 лет, со студенческих времен, мучился этой проблемой. Понял, что зашел в тупик, а потом благодаря детали она разрешилась за сутки.

Как проходят ваши исследования?

Сергей Коровкин: Согласно постулатам когнитивной психологии, у человека, как у компьютера, есть центральный процессор, вычислительные мощности. При решении рутинных задач он последовательно выполняет операции. Откуда берется решение? Ответ "из бессознательного" нас не устраивает, ведь мы не понимаем, как работает бессознательное. Приборы показывают, что происходит в этот момент в мозге испытуемого, который "горит", как рождественская елочка, и сложно выделить отдельные зоны инсайта. Обычно мы обращаем внимание на когнитивные и поведенческие механизмы. Кроме того, изучаем эмоции, переживания человека: как он удивляется, уверен ли в решении. Конечно, можно ждать 20 лет и пропустить миг озарения, принимая душ или во сне. Поэтому мы даем короткие лабораторные задачки, похожие по структуре на научные открытия.

Приведите пример...

Сергей Коровкин: Боксер победил на чемпионате мира, но не получил за титул ни копейки. Все деньги достались тренеру. Как такое возможно? Почему один человек не передал деньги другому? Но решения нет, поскольку мы неверно построили условие задачи. Подразумевается, что боксер - собака, а не человек. И ты должен направить усилия не на выполнение вычислительных действий, а буквально разрушить неверное представление и построить другое. Ты понимаешь: боксером называют и марку автомобиля, и трусы, и породу собак. А дальше смотришь, создается ли из этих значений новая конструкция. Есть визуальные задачки, заводящие в ловушку. Наши испытуемые получают их сериями, а мы смотрим, как они более или менее успешно их решают в зависимости от экспериментальных условий.

Как подстегнуть мозг? Обязательно принимать душ или ложиться спать?

Сергей Коровкин: Душ и сон работают - ты расслабляешься. Уходит контроль и приходят какие-то мысли - то, что называется блужданием ума. Хотя, бывает, ночью осенит гениальная идея, записываешь на листочке, а наутро смотришь - какое позорище! Есть легальные исследования про влияние небольших доз спиртного на решение задач. Поддержание алкоголя на уровне 0,08 промилле приводит к большему количеству инсайтов в задачах на поиск отдаленных ассоциаций. Мы в исследованиях горячительное не используем, предпочитаем юмор и эмоции. У позитивно настроенного человека меньше запретов. Но даже негативные эмоции оказывают благотворное влияние.

Каким образом?

Сергей Коровкин: В подавленном состоянии мозг сообщает: ты все делаешь неправильно. Видимо, эволюционный смысл депрессии - заставить поменять стратегию. Позитивный настрой, связанный с игрой, работает по другой причине - тебе позволено гораздо больше. За что в обычной жизни возможны последствия, в игре можно сделать понарошку. Это расширяет набор решений. В реальной жизни при столкновении с проблемами ты вынужден следовать максимально эффективной стратегии. А в ситуации, когда тебя никто не накажет, можешь экспериментировать. Юмор - то же состояние игры, несерьезности - способен натолкнуть на нестандартные решения.

Ваши исследования помогут понять природу инсайта. В чем еще их значение?

Сергей Коровкин: Развитие искусственного интеллекта. Компьютеры решают рутинные задачи быстрее и лучше нас, но в рамках данных, заносимых человеком. Заново перекомбинировать эти сведения не получается. ИИ далек от творчества именно потому, что мы не понимаем, как это работает. Единственный более-менее действенный механизм предложили немецкие и венгерские коллеги. Их тезис - поиск решения похож на дарвинский процесс видовой изменчивости. Множество попыток безуспешно, но каждая новая происходит с погрешностью, мутацией. Итог - новый вид, новое решение. Здесь нужен механизм отбора - какие мутации полезны, а какие нет. Идея довольно остроумная, но говорить о серьезных прорывах рано.

Дайте совет человеку, который ищет ответ на сложную задачу.

Сергей Коровкин: Рецепты традиционные. Первое - серьезная подготовка. Если вы внезапно решили сделать открытие в фундаментальной химии или физике, я вас разочарую. А если вы профи, упорно бьетесь, необходимо переключиться на другое понимание задачи. Попробуйте отвлечься - прогулка, смена деятельности, что-то не очень сложное. Когда вы загружены информацией, она сама по себе циркулирует в мозге, в долговременной и рабочей памяти происходят процессы ее комбинации. Попробуйте ослабить контроль любыми легальными способами.

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