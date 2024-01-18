Сильные бедра помогают сохранить здоровье сердца

Учёные из Университета Китасато в Японии доказали, что сильные, крупные бёдра могут помочь пациентам, перенёсшим сердечный приступ, предотвратить появление сердечной недостаточности – риск сокращается на 41%. Результаты исследования авторы опубликовали в Европейском журнале профилактической кардиологии в декабре 2023 года.

© Сибмеда

Исследователи измерили силу квадрицепсов ног (мышц передней части бедра, самых больших в теле) более, чем у 1000 пациентов, перенёсших сердечный приступ. Затем они следили за состоянием испытуемых в течение четырёх лет. Итоговое обследование подтвердило: каждые 5% увеличения силы квадрицепсов были связаны со снижением риска сердечной недостаточности на 11%.

После сердечного приступа в сердце накапливается фиброзная ткань, что ведёт к увеличению размера сердечной мышцы. Это означает, что сердцу приходится работать усерднее, чтобы перекачивать кровь – и это основная причина сердечной недостаточности.