Китайские ученые впервые успешно клонировали макаку-резус

Биологи из Китая впервые успешное клонировали макаку-резус при помощи методики переноса ядра соматической клетки (SCNT) в цитоплазму яйцеклетки. Об этом сообщает журнал Nature Communications.

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— Процедура переноса ядра соматической клетки уже успешно использовалась для клонирования яванской макаки, однако макак-резусов не удавалось клонировать аналогичным образом. Мы разработали подход, который значительно повысил вероятность успеха при клонировании, что позволило нам вырастить здорового клона самца этого вида обезьян, — уточнили ученые.

По их словам, открытие дало ценную информацию о механизме перепрограммирования SCNT обезьян. Теперь ученые могут разработать многообещающую стратегию клонирования приматов, говорится в статье.

Китайским ученым также удалось клонировать коня по имени Чжуан Чжуан. Он был создан из клеток спортивного жеребца Урсуса, который завоевал множество наград. Сейчас клонированному коню уже семь месяцев.