Китайские ученые впервые успешно клонировали макаку-резус
Биологи из Китая впервые успешное клонировали макаку-резус при помощи методики переноса ядра соматической клетки (SCNT) в цитоплазму яйцеклетки. Об этом сообщает журнал Nature Communications.
— Процедура переноса ядра соматической клетки уже успешно использовалась для клонирования яванской макаки, однако макак-резусов не удавалось клонировать аналогичным образом. Мы разработали подход, который значительно повысил вероятность успеха при клонировании, что позволило нам вырастить здорового клона самца этого вида обезьян, — уточнили ученые.
По их словам, открытие дало ценную информацию о механизме перепрограммирования SCNT обезьян. Теперь ученые могут разработать многообещающую стратегию клонирования приматов, говорится в статье.
Китайским ученым также удалось клонировать коня по имени Чжуан Чжуан. Он был создан из клеток спортивного жеребца Урсуса, который завоевал множество наград. Сейчас клонированному коню уже семь месяцев.
Ученые из университета Хельсинки, университета Турку и Лапландского университета прикладных наук сравнили интеллект более тысячи собак. В научном эксперименте принимали участие собаки в возрасте от года до восьми лет.