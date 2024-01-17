Может ли теоретически человек заразиться сразу всеми болезнями в мире

Джозеф Ларкин III, доцент кафедры микробиологии и клеточных наук из Университета Флориды, отметил, что заболеть одновременно простудой и фарингитом вполне реально. Однако есть несколько нюансов.

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Во-первых, важно понимать, от чего конкретно защищает организм человека иммунная система. Это могут быть раковые клетки, вирусы, бактерии, грибки и пр.

С каждым вздохом человек взаимодействует с тысячами различных микроорганизмов. Первую линию защиту от внешнего вредного воздействия образуют кожа, слюна, слёзы, сопли.

Помимо этого, иммунная система может специально повышать температуру вашего тела, чтобы микроорганизмы в нём не могли расти и размножаться.

Определённые микробы считаются патогенами. На поверхности патогенов есть специальные части - молекулярные структуры, связанные с патогенами, или PAMP. Одни и те же PAMP присутствуют во многих патогенах. В клетках по всему нашему телу есть молекулы, способные распознавать и уничтожать PAMP. Технически «сигнал тревоги», который передаётся другим клеткам, когда микробы контактируют с этими молекулами, называется воспалением.

Наша иммунная система вырабатывает большое количество иммунных клеток. Учёные полагают, что каждый человек может генерировать по меньшей мере триллион различных комбинаций иммунных рецепторов. И это больше, чем количество патогенов, с которыми среднестатистический человек когда-либо сталкивается за всю жизнь.

Обычно вся эта стратегия хорошо работает при наличии в организме одной-двух инфекций. Но если вы одновременно заразитесь триллионом патогенов, то, вероятнее всего, иммунная система будет подавлена и вы не выживите.