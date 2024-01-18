Нейробиологи рассказали, почему человек способен любить, испытывать привязанность и горе утраты

Команда учёных из Университета штата Колорадо в Боулдере узнала, что происходит в мозгу млекопитающих, образующих моногамные пары, из-за чего они объединяются на годы с партнёром и могут «горевать» после его утраты. Оказывается, причина этого — в гормоне дофамине.

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Учёные на примере степных полёвок выяснили, что заставляет моногамных млекопитающих типа них годами находиться с одним партнёром и «горевать» после его ухода. Для этого специалисты использовали нейровизуализацию.

Выяснилось, что когда грызуны нажимали на рычаг либо перелезали через стену, чтобы увидеть партнёра, у них в мозгу наблюдался всплеск дофамина. То же самое было, когда мыши прижимались друг к другу и обнюхивали друг друга. Однако если рядом было незнакомое животное, то уровень дофамина снижался.