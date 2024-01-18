Нейробиологи рассказали, почему человек способен любить, испытывать привязанность и горе утраты
Команда учёных из Университета штата Колорадо в Боулдере узнала, что происходит в мозгу млекопитающих, образующих моногамные пары, из-за чего они объединяются на годы с партнёром и могут «горевать» после его утраты. Оказывается, причина этого — в гормоне дофамине.
Учёные на примере степных полёвок выяснили, что заставляет моногамных млекопитающих типа них годами находиться с одним партнёром и «горевать» после его ухода. Для этого специалисты использовали нейровизуализацию.
Выяснилось, что когда грызуны нажимали на рычаг либо перелезали через стену, чтобы увидеть партнёра, у них в мозгу наблюдался всплеск дофамина. То же самое было, когда мыши прижимались друг к другу и обнюхивали друг друга. Однако если рядом было незнакомое животное, то уровень дофамина снижался.
Удивительно, но когда партнёров разлучали на четыре недели, а затем вновь сводили, то всплеска дофамина в мозгу уже почти не было. Получается, что мозг уже воспринимал «бывшего» так же, как и незнакомца.