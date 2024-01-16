Ученые выявили влияние коронавируса на нервные оболочки головного мозга

Коронавирус способен разрушать вещество, защищающее нервные оболочки головного мозга человека, выяснили ученые Томского госуниверситета (ТГУ), передает РИА Новости.

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Был проведен эксперимент, который показал, что COVID-19 и его последствия могут приводить к постковидной депрессии и другим осложнениям, так как активно воздействует на мозг человека.

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Ранее сообщалось, что в России отмечается рост заболеваемости гриппом, COVID и ОРВИ. Отмечается, что уровень заболеваемости составляет 128,1 случая на 10 тысяч населения, что выше базовой нормы на 83%. В Роспотребнадзоре уточнили, что за неделю 18–24 декабря зараженность выросла еще на 5%. Тимаков отметил, что заболеваемость растет по всей стране.