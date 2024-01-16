Ученые выявили влияние коронавируса на нервные оболочки головного мозга
Коронавирус способен разрушать вещество, защищающее нервные оболочки головного мозга человека, выяснили ученые Томского госуниверситета (ТГУ), передает РИА Новости.
Был проведен эксперимент, который показал, что COVID-19 и его последствия могут приводить к постковидной депрессии и другим осложнениям, так как активно воздействует на мозг человека.
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Ранее сообщалось, что в России отмечается рост заболеваемости гриппом, COVID и ОРВИ. Отмечается, что уровень заболеваемости составляет 128,1 случая на 10 тысяч населения, что выше базовой нормы на 83%. В Роспотребнадзоре уточнили, что за неделю 18–24 декабря зараженность выросла еще на 5%. Тимаков отметил, что заболеваемость растет по всей стране.
Заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией в России пойдет на спад только к середине-концу марта, а в январе будет только усиливаться, предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает «Радиоточка НСН».